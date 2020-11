Lerici: commissioni fatte, domani l'elezione dei presidenti

Golfo dei Poeti - Appuntamento domattina a Lerici con la prima convocazione delle commissioni consiliari permanenti della nuova legislatura, e contestuale elezione dei presidenti. Queste le composizioni e le competenze dei vari organismi. Commissione Servizi Finanziari (bilancio, programmazione economica e finanziaria, tributi, personale, coordinamento società partecipate, patrimonio e demanio, coordinamento progetti europei, ricerca finanziamenti comunitari) composta dai consiglieri Muro (Per Lerici e i suoi borghi), Ratti (Siamo il Golfo dei poeti), Agnellini (Lerici sogna). Commissione sviluppo economico e valorizzazione del territorio (turismo, marketing, promozione del territorio, sviluppo economico, commercio e mercati, attività alberghiere, ricettive, industriali, artigianali, pesca , agricole, valorizzazione patrimonio storico e artistico, teatro, cultura) composta dai consiglieri Bernardini, Cosenza (Per Lerici e i suoi borghi), Ratti (Siamo il Golfo dei poeti), Agnellini (Lerici sogna). Commissione pubblica istruzione, politiche educative e sociali-solidali, formazione, pari opportunità (pubblica istruzione , politiche educative , sistema bibliotecario, servizi sociali, sanitari, istituti di partecipazione popolare, politiche dell'integrazione, coesione sociale, pari opportunità, politiche giovanili, sport) composta dai consiglieri Saisi (Per Lerici e i suoi borghi), Nebbia Colomba (Siamo il Golfo dei poeti), Agnellini (Lerici sogna). Commissione territorio e ambiente (decoro urbano, lavori pubblici, sistema fognario, manutenzione e gestione patrimonio, illuminazione pubblica, ambiente, tutela ambiente, urbanistica, ciclo rifiuti) composta dai consiglieri Crocini, Carnasciali (Per Lerici e i suoi borghi), Bucci (Siamo il Golfo dei poeti) e Agnellini (Lerici sogna). Si prevede che le quattro presidenze vadano alla maggioranza. Completano il quadro la Commissione elettorale (Crocini, Saisi, Bucci) e la Capigruppo (la presidente Nardone, Muro, Vara e Agnellini), in seno alla quale opererà altresì un organismo straordinario dedicato all'emergenza Covid-19, in cui troveranno spazio, oltre ai capigruppo, due esponenti della maggioranza (dovrebbero essere le consigliere Saisi e Di Sibio) e uno per 'Siamo il Golfo dei poeti' (Nebbia Colomba).