Lerici, capogruppo Pd va con Renzi e segretario si autosospende

Golfo dei Poeti - La nascita di 'Italia Viva' ridefinisce anche lo scenario politico lericino. Mariachiara De Luca, capogruppo della lista 'Golfo dei poeti' in consiglio comunale, lascia il Pd per aderire al nuovo soggetto politico che fa capo all'ex segretario Dem Matteo Renzi e che oggi i sondaggi danno tra il 5 e il 6 per cento. E anche il consigliere Daniele Perotto è pronto a salutare il Partito democratico, guardando con attenzione a 'Italia Viva'senza tuttavia per il momento aderirvi. Terzo e ultimo componente del gruppo 'Golfo dei poeti' è Roberta Mauro, subentrata pochi mesi fa al consigliere Carli. Lei, indipendente, non ha quindi alcun partito da cui eventualmente separarsi; in ogni caso il suo sguardo verso la nuova creatura renziana non è ostile. “Il gruppo consiliare – fa sapere proprio Mauro - non subirà nessuna trasformazione, continueremo il nostro impegno amministrativo perché i valori che ci hanno accomunati sono gli stessi di quando abbiamo iniziato”.



“Il gruppo consiliare prosegue il suo percorso unito e coeso e in un continuo dialogo con le altre opposizioni”, le fa eco la capogruppo De Luca, che poi, in una nota, passa ad analizzare la sua scelta. “E' quasi una non notizia la mia adesione al progetto di Matteo Renzi – afferma -. Chi mi conosce sa che appartengo al popolo della Leopolda che ovviamente senza sorprese per nessuno continuerò a frequentare. Avrei potuto comunicarlo nell'immediatezza, ma credo dovessi rispetto a chi in questi anni a Lerici e in Liguria mi ha accolto senza farmi mancare il suo sostegno. Non nego che siano stati momenti di riflessione difficili. Non è facile abbandonare una comunità alla quale si è appartenuto sin dal primo momento. Non è facile specie quando in questi anni seppur mai nascondendo la mia vicinanza a Renzi ho incontrato la stima di chi sulle questioni nazionali aveva posizioni diverse dalla mia. Ho sperato, anche dopo la vittoria di Zingaretti, che questa comunità potesse comunque proseguire la sua azione riformista, ma forse questo è un percorso troppo difficile per i continui distinguo e le reciproche diffidenze di questi anni. È giusto quindi che ognuno prosegua la propria battaglia nella casa che meglio lo rappresenti. Non è questa una guerra contro il Pd, o verso chi rimane, ma la consapevolezza, chiara forse ai più, che le proprie idee il proprio essere a volte anche diverso, si debbano poter esprimere al meglio ed in piena libertà senza il timore di essere messi a tacere o peggio messi a sedere in un angolo. Spero quindi che i compagni e gli amici che decideranno di rimanere o di andare provino, o meglio prendano consapevolezza che un dialogo, con chi è stato, piaccia o non piaccia, compagno di banco, lo si cerchi, stavolta veramente. Oggi provo a ridare alla mia azione politica un nuovo entusiasmo continuando con lo stesso spirito di servizio ma aderendo o meglio proseguendo il progetto che ha spinto la mia azione in questi anni. Spero solo che questa fase che qualcuno chiama strappo, scissione, tradimento, sia vissuta invece come l'occasione di tornare ad essere veramente se stessi con le proprie diversità con e declinazioni ma riscoprendo quel rispetto e quel dialogo che in questi anni è mancato”.



C'è poi la scelta di Alessandro Attilieni, segretario del circolo Pd di Lerici che ha scelto di autosospendersi dal Partito democratico. Al momento non aderisce a 'Italia Viva', ma alla nuova cosa renziana guarda con estremo interesse, pur non volendo comprare a scatola chiusa. “Mi sono autosospeso – spiega a CdS – per tutelare e salvaguardare il circolo, soprattutto a pochi mesi dalle elezioni comunali. Serve slancio e io non vorrei essere ostativo. Già non mi sentivo rappresentativo quando c'è stato il cambio del segretario a livello nazionale, ma mi è stato chiesto di restare e così ho fatto. Ora però c'è un altro momento critico e sono necessari approfondimenti. L'azione di Renzi per me è stata fondamentale, in particolare la prima parte della sua iniziativa politica. È un'offerta per me interessante ma aspetto di conoscerne i contenuti e il manifesto politico, che sicuramente sarà riformista. In tal senso sarà utile l'appuntamento della Leopolda”. Guardando alle elezioni lericine della prossima primavera, Attilieni si dice convnto che “le sinistre debbano riuniersi e forse la mia autosospensione potrà aiutare il dialogo in tal senso. In questi miei due anni da segretario ci sono stati incontri con le altre forze di sinistra perché ci si ascoltasse, per sciogliere nodi mai affrontati, ma non c'è mai stato il clima giusto, quel clima che dovrebbe regnare a un tavolo di discussione”.