Lerici, Vara: "Genitori allarmati, incomprensibile riaprire le scuole per quattro giorni"

Golfo dei Poeti - Domani, mercoledì 16 settembre, l'attività didattica riprende anche nel comune di Lerici. Una scelta che non piace a Roberto Vara, candidato sindaco della lista 'Siamo il golfo dei poeti'. "Da voci insistenti - scrive sulla sua pagina Facebok - ci pare di capire che la situazione relativa ai contagi nel Comune di Lerici sia al momente molto più grave che nei mesi del lockdown. Avere dati ufficiali sarebbe un requisito di chiarezza, di consapevolezza ed in definitiva di democrazia. A marzo andava per la maggiore rincorrere runner e ciclisti e fare a gara per restrizioni sempre più rigide, adesso è indubbio che le restrizioni siano meno popolari ma non per questo meno necessarie, non tutto si può fare solo per rincorrere il consenso".



"Aprire le scuole per quattro giorni - prosegue - ci appare, alla luce dei fatti, incomprensibile, anche a fronte dei mancati interventi per cui c'era tutto il tempo necessario. Siamo stati contattati da rappresentanti di classe e da genitori fortemente allarmati. Segnaliamo anche la situazione gravissima di Muggiano, in cui agli orari di uscita degli operai in balia dei subappalti non viene rispettato alcun distanziamento e non viene effettuato alcun controllo, mettendo a rischio gli abitanti della frazione, gli operai e gli autisti Atc. Mancando pochi giorni alle elezioni diamo ovviamente tutta la disponibilità necessaria a condividere la responsabilità di decisioni anche difficili, come del resto le opposizioni consiliari hanno sempre fatto".