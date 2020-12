Lerici, Ratti: "Trovare una sede idonea per l'archivio storico"

Golfo dei Poeti - Individuare un sito idoneo per spazi, altezza, areazione e fruibilità per l'archivio storico lericino, coinvolgendo la Commissione che si occupa della valorizzazione del patrimonio storico artistico. Questo l'impegno che chiede all'amministrazione comunale di Lerici, attraverso una mozione di cui auspica discussione e votazione al prossimo consiglio, l'esponente dell'opposizione Bernardo Ratti (SiAmo il Golfo dei poeti). L’Archivio storico lericino, scrive Ratti, storicamente vicino al tema anche come Marittima, “è ricco di documentazione politica, civile, economica a partire almeno dal XVII secolo è purtroppo di difficile consultazione, con diverse collocazioni e spostamenti di sedi sempre temporanee e non adeguate al valore dello stesso. Pur ben catalogati, i documenti spesso sono in condizioni precarie, quelli più antichi e preziosi a rischio per polvere e umidità, e i continui traslochi non aiutano nella preservazione”. Di qui la richiesta di trovare un sito adeguato, dove documenti e materiali siano al sicuro e al quale la cittadinanza possa agilmente accedere.