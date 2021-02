Lerici, Ratti: "Stop a progetti invasivi, altrimenti su ambiente solo discorsi"

Golfo dei Poeti - “Tra le intenzioni ambientali del Comune e la pratica c'è un'enorme differenza. Non c'è corrispondenza”. Il consigliere comunale Bernardo Ratti, con un intervento affidato ai social network, commenta l'approvazione, da parte della giunta Paoletti, del nuovoDocumento di Politica ambientale. “Sinceramente – continua il consigliere di 'Siamo il Golfo dei poeti' - tra taglio continuo di alberi, mega progetti impattanti - tra cui: lo scempio di un porticciolo, per poche persone, con occupazione di metà rada e il progetto di un parcheggio sotto ai giardini, solo per dire i principali), gru e mancine dappertutto (la collina di Fiascherino è distrutta); tra proposte di togliere il Caprione dal Parco con la speranza che magnati (russi ovviamente, piacciono particolarmente) acquistino per contrastare il dissesto idrogeologico; tra piazze e piazzette simil camposanti... Le linee programmatiche del Sindaco vanno in un altra direzione. Non sembra che l'attenzione ambientale dell'amministrazione lericina sia delle migliori. Che fermi i vari progetti invasivi e faccia una vera politica ambientale, moderna, di sviluppo sostenibile del territorio. Che venga predisposto un nuovo Puc realmente a difesa del territorio. Altrimenti sono discorsi senza riscontro”.