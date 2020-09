Lerici, Ratti: "Non è solo politica, qua c'è in gioco il territorio"

Golfo dei Poeti - "Svegliamoci o per Lerici sarà un grosso problema. Non pensiamo solo alla politica, qua è in gioco il nostro territorio". Lo afferma Bernardo Ratti, candidato al consiglio comunale di Lerici a sostegno del candidato sindaco Roberto Vara. Parole digitata a corredo di uno scatto che ritrae un avviso affisso alla Rotonda Vassallo, in cui il Comune fa riferimento a indagini geognostiche per per il parcheggio interrato sotto la rotonda, per la progettazione dei pontili, per la realizzazione di un parcheggio interrato alla Vallata, per la verifica sismica dei terreni di fondazione della scuola Mantegazza. Ratti, in particolare, in questo caso punta il dito contro il progetto dei pontili e quello del park interrato alla rotonda: "Votate chi ha amore per Lerici", conclude il candidato, anche presidente del Comitato di frazione del paese capoluogo nonché della Società marittima di mutuo soccorso.