Lerici, Paoletti tiene le deleghe a commercio e turismo

Golfo dei Poeti - Venerdì torna a riunirsi il consiglio comunale di Lerici, sarà la prima puntata del secondo mandato del sindaco Paoletti. "Appena sarà nuovamente possibile - afferma il primo cittadino -, ringrazierò i miei concittadini per l’ampio consenso riconosciuto al lavoro di questa amministrazione, andando direttamente nelle nostre piazze per illustrare quello che nei prossimi cinque anni andremo a fare. Tale consenso mi investe, se possibile, di maggiori responsabilità. Questa stessa responsabilità mi ha impegnato già nella composizione della giunta (si veda QUI), che per legge trova il limite di cinque assessori oltre al sindaco.

Ho composto un organo esecutivo in base a quelle che saranno le esigenze strategiche dei prossimi anni, durante i quali voglio garantire il massimo apporto dal settore Ambiente.

Da questa necessità è derivata la scelta di prevedere tra i cinque assessorati quello all'Ambiente, trattenendo di conseguenza tra le responsabilità dirette del sindaco le deleghe al Turismo e Commercio". Paoletti quindi si occuperà degli ambiti che nel quinquennio appena trascorso sono stati trattati dall'attuale consigliere di maggioranza Luisa Nardone.



"Ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte della mia maggioranza nello scorso mandato, in particolare Lisa Saisi e Luisa Nardone, che restano al mio fianco in questo nuovo percorso - conclude il sindaco in riferimento alle due figure non più in giunta -. Come già spiegato, non esistono promozioni o bocciature ma solo assunzioni di responsabilità da parte del sindaco per l'individuazione dei ruoli per la migliore gestione della struttura comunale. Saranno gli elettori a valutare, quando saranno nuovamente chiamati alle urne. La mia squadra ha sempre compreso, e continuerà a comprendere, tutti i consiglieri eletti, ognuno dei quali ha dato e darà un apporto fondamentale al lavoro dell'amministrazione".