Lerici, Paoletti contro la preside: "É scesa in politica, triste caduta di stile"

Golfo dei Poeti - Intervento del sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti



La Dott.ssa Camaiora ha rotto gli indugi e dalla cattedra di Preside è decisamente scesa nell'agone della politica. Certo non la politica con la P maiuscola, come si suole definire il lavoro di chi si mette a disposizione della comunità, ma una triste caduta di stile da parte di chi dovrebbe interpretare con sobrietà un ruolo prezioso per tutti noi e per i nostri scolari e studenti.

L'entrata in politica è oggi chiara grazie al documento di convocazione del collegio docenti, "fortuitamente" arrivato nelle mani della testata giornalistica Città della Spezia e privo di qualsivoglia senso logico. Lo stesso giornalista nel chiudere l'articolo evidenzia il tenore sibillino di quello che, in tutto e per tutto, è un comunicato stampa politico.

Ci si chiede che ragione abbia un Preside per informare a mezzo stampa che il collegio docenti si terrà al Palazzetto dello Sport rifiutando l'offerta di utilizzare la sala consiliare.

Anche perché il fatto che gli altri spazi disponibili siano occupati da cantieri edili non dovrebbe essere fatto anomalo, dato che il Comune sta investendo nella sicurezza delle scuole.

Insomma, ci sono presidi che restano al fianco della Amministrazione pur nella prospettiva di ospitare gli studenti per più anni in containers (Vernazza o Aulla, pochi km da Lerici) e presidi che, a fronte di risposte complesse e articolate rilanciano costantemente in termini di pretese e richieste a chi sta compiendo grandi sforzi amministrativi, evidenti a tutti, volti a conservare ai ragazzi l'utilizzo di strutture stabili e accoglienti pur affrontando radicali interventi di messa in sicurezza delle scuole.



Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici