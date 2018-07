Lerici, Fresco: "Tardivo affidare il 20 agosto il servizio traghettamento per barche"

Golfo dei Poeti - “Vedo che l'affidamento del servizio di traghettamento per gli utenti della catenaria si concretizzerà il 20 agosto, una tempistica decisamente tardiva. Non capisco perché non ci sia mossi con tempi diversi. Impensabile chiudere un bando del genere quando l'estate ormai è finita. Va bene che le barche vengono usate anche d'inverno, ma il 'clou' viene prima. Se d'estate non c'è un servizio adeguato si creano notevoli disagi per l'utenza della catenaria comunale. Se possibile, servirebbe una revisione delle tempistiche. Si parla tanto di qualità del prodotto, ma poi si dovrebbe agire di conseguenza”. Lo dichiara Emanuele Fresco, ex sindaco di Lerici e consigliere comunale di opposizione.