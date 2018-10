Lerici, Fresco: "Da Piazza Brusacà al Portesone, l'amministrazione nega il confronto"

Emanuele Fresco, ex sindaco di Lerici e capogruppo di 'Passione e competenza'.

Golfo dei Poeti - Nessuna novità a Lerici per quel che riguarda i rapporti tra amministrazione e cittadini. Continua infatti a non esserci adeguato confronto su problemi e progetti particolarmente delicati, e la riqualificazione di Piazza Brusacà a San Terenzo non è che l'ultimo dei casi. Tant'è che giovedì prossimo, 4 ottobre, si terrà una conferenza dei servizi decisoria sul progetto di recupero del sito del Portesone, sopra Tellaro, un tema molto sentito dalla popolazione. L'amministrazione si era presa l'impegno di illustrarlo ai cittadini, ma ciò non è avvenuto: di a Palazzo civico non importa di quel che pensa la gente. Eppure ci sono diverti punti meritevoli di attenzione e condivisione. Perché non si parla soltanto del recupero conservativo di un'area pregiata, che giustamente deve essere preservata dal degrado, ma anche della realizzazione di un magazzino che probabilmente col sito c'entra poco – e che forse si potrebbe ricavare in uno dei rustici già presenti - e dalla realizzazione di un parcheggio a valle che consenta di raggiungere il Portesone con una monorotaia, e di cui sarebbe giusto discutere in ottica fruizione da parte dei cittadini che hanno terreni. Insomma, argomenti importanti ma in merito ai quali l'amministrazione non ha minimamente voglia di confrontarsi. Eppure anche il Codice degli appalti suggerisce di aprire il confronto quando si parla di pratiche di determinato valore e interesse sociale. Proprio come il recupero del Portesone.



Emanuele Fresco, capogruppo 'Passione e competenza' nel consiglio comunale di Lerici