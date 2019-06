Lerici, Fiore: "Qualità della vita mai così in basso. E la piazza più brutta di sempre"

Golfo dei Poeti - "L’estate appena iniziata si preannuncia caldissima. E non certo per il meteo. Il paese è sporco, il verde abbandonato a sè stesso, i (pochi) parchi e Parchetti inaccessibili (a Parco Shelley c’è stata, in mezzo ad erbacce, sporco e zanzare la premiazione dell’estemporanea di pittura della scuola primaria), a San Terenzo anziani e bambini per trovare una zona d’ombra senza dover necessariamente consumare in un bar o in un ristorante devono andare...a Lerici dato che ogni angolo di verde pubblico è stato raso suolo". Siamo a Lerici e a parlare è Michele Fiore, esponente de La Sinistra, già assessore comunale ai Lavori pubblici.



"L’andirivieni costante delle auto alla ricerca di un parcheggio che non possono (potrebbero) occupare fa il resto - prosegue -: più caos, più inquinamento e residenti che girano per ore (sgasando a loro volta) per cercare l’agognato parcheggio. Sistema fognario abbandonato a sè stesso (vedasi il caso Tellaro), allagamenti alle prime gocce d’acqua (Venere Azzurra), acqua Marina mai così sporca (vedasi caso Declassamento spiaggia Venere Azzurra), frazioni abbandonate a sè stesse, caos e disagi viari causa lavori in corso, natanti della Marina di San Terenzo in attesa di capire che ne sarà di loro ad un anno data (ovvero Giugno 2018) dalla promessa di imminente spostamento a Muggiano (dove è stato concluso un accordo capestro).

Potrei proseguire ma mi fermo per decenza. Però ci pregeremo presto della meno prioritaria delle opere pubbliche (galleria Via Cavour), del risultato di studi di fattibilità per progetti faraonici e inutili (lungomare di Lerici) di speculazioni edilizie grosse come delle case (Portesone) di un campo da bocce al posto di un Parchetto (Solaro) e della Piazza più brutta e invisa degli ultimi 150 anni (ahimè San Terenzo). La qualità della vita di questo comune non era mai caduta così in basso. È la Lerici Coast, bellezza!".