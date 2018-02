Lerici, Costa (Noi con l'Italia): "Amministrazione attenta a famiglia"

Golfo dei Poeti - Dall'anno scolastico 2018/2019 Lerici adotterà il 'Fattore Famiglia' come unico strumento di calcolo delle tariffe del servizio di refezione scolastica per gli iscritti alla materna e alla primaria del locale Istituto comprensivo. Si tratta del primo Comune della Liguria a utilizzare questo strumento. Con il 'Fattore Famiglia' le famiglie lericine potranno accedere a tariffe puntuali e più eque, ottenendo importanti sconti, fino all’esenzione totale.



Plauso da parte di Andrea Costa, capogruppo di 'Noi con l'Italia – Liguria popolare' in consiglio regionale. “Una scelta virtuosa - commenta il consigliere regionale - da parte di un'amministrazione comunale concretamente attenta alle necessità delle famiglie, che vanno sostenute con i fatti, non a parole. È con questo spirito che mi sono fatto promotore come primo firmatario della proposta di legge 'Politiche regionali di promozione, valorizzazione e sostegno della famiglia', approvata il mese scorso in Regione dalla II Commissione – Salute e sicurezza sociale. Si tratta del testo di partenza per adottare un provvedimento di vero sostegno a favore delle famiglie liguri”.