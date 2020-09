Lerici, Cinque stelle pronti al rush finale a sostegno di Vara

Golfo dei Poeti - “Siamo pronti ad affrontare questi ultimi giorni di campagna elettorale a sostegno di Roberto Vara, nella cui lista ci sono due nostri candidati, Anna Zanello e Stefano Silva, che hanno il sostegno del gruppo di attivisti locali”. Il Movimento cinque stelle di Lerici prosegue il suo impegno in vista delle elezioni comunali lericine del 20-21 settembre, circostanza che, a livello locale, vede riproposto il modello della coalizione che sostiene Sansa alle regionali. L'ex penna del Fatto, più volte passato a Lerici in quest'ultimo mese, ci ricapiterà venerdì per dare il suo ultimo in bocca al lupo alla lista 'Siamo il golfo dei poeti'.