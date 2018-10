Lerici, Cambiamo in Comune: "Pillon in sala consiliare ci indigna e preoccupa"

Intervento del gruppo consiliare di opposizione Cambiamo in Comune.

Intervento del gruppo consiliare di opposizione Cambiamo in Comune



Apprendiamo che il prossimo lunedì 8 ottobre in sala consiliare del nostro comune è stata organizzata un'iniziativa

della lista "Lerici domani" che avrà come ospite niente meno che il senatore leghista Pillon. A presenziare l'incontro sarà il Sindaco e l'Assessore Toracca.

L'Avv. Pillon, per chi non lo conoscesse abbastanza, è stato uno degli organizzatori dei Family Day e da anni si oppone ad alcune fondamentali conquiste civili di questo paese come il diritto all'aborto, il divorzio, le unioni civili. Pillon crede che esista una pericolosa "lobby gay", una fantomatica "teoria gender" così come la stregoneria; è da più parti accusato di maschilismo.

Pillon è stato eletto tra le fila della Lega e a Lerici dovrebbe spiegare il suo "rivoluzionario" DDL in materia di separazione familiare. Un decreto imbarazzante e pericoloso che non fa che complicare la condizione dei genitori separati - in particolare delle donne - e dei loro figli. Una proposta volta a un unico obiettivo: ostacolare le separazioni, rendere costosa e ancor più complicata una decisione già di per sé delicata, ma alle volte necessaria. Una proposta che limita la libertà di scelta senza garantire affatto una miglior condizione per i figli.

Non uno, ma due, tre passi indietro.



Che questo personaggio sia stato invitato nella nostra città non solo ci preoccupa ma ci indigna. Lerici negli ultimi anni è stata teatro di gravissime azioni di intimidazione nei confronti degli insegnanti, con cartelloni affissi alle scuole del comune contro l'educazione alle tematiche di genere; così come, l'anno scorso, un "tempestivo" allarme bomba ha impedito la presentazione di un libro. Nessun responsabile è stato per ora individuato e riteniamo che iniziative come quella di lunedì possano essere l'ennesima sponda politica per qualche invasato/a.



Cambiamo in Comune Lerici