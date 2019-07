La tecnologia per 'difendere' i parcheggi dei residenti

Golfo dei Poeti - Soluzioni tecnologiche per 'difendere' gli stalli dei residenti. E la volontà di mettere in cantiere – non oggi, ma almeno dopodomani – i parcheggi interrati di cui si parla da tempo. Parola del sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, intervenuto stamattina alla conferenza stampa nel corso della quale è stata presentata l'introduzione del servizio EasyPark nel parcheggio a barriera alla Vallata, sopra la Venere Azzurra. “Oggi trattiamo di parcheggi blu, una realtà da razionalizzare e rendere il più efficiente possibile per ovviare alle difficoltà di chi viene a Lerici – ha osservato il primo cittadino -. Ma c'è un altro tema da toccare: i parcheggi dei residenti. Con EasyPark intendo affrontare la possibilità di tenerne sotto controllo l'utilizzo. Ci sono tecnologie che consentono di garantire ai residenti di usufruire dei loro spazi. Una semplice contravvenzione a chi li occupa abusivamente fa poco, può costare meno la multa del giornaliero”. Quello a cui pensa Palazzo civico è la facoltà di notificare in tempo reale alla Municipale l'occupazione di uno stallo residenti da parte di chi non ne ha diritto, con tutte le possibili conseguenze del caso, rimozione compresa. “Ci sono varie soluzioni, cercheremo quella più adatta - ha commentato Paolo Pizzoglio, Parking management consultant di EasyParl -. In generale la digitalizzazione è in grado di rendere tutto più controllabile”. Digitalizzazione che tra l'altro è ora al centro di un progetto, commissionato a EasyPark da Stl, per eliminare i tagliandi ceduti ai clienti dalle strutture ricettive, viaggiando quindi verso autorizzazioni immateriali.



E se parli di parcheggi a Lerici, non puoi evitare il nodo dei park interrati – che l'amministrazione vuole realizzare in project financing - da anni presenti nel piano delle opere. “L'intenzione c'è – ha spiegato il sindaco stamani -, da tempo stiamo ragionando con realtà importanti e pensiamo che a breve ci saranno gli spazi per tirare le somme. Immagino i cantieri aperti nel giro di qualche anno”. In mezzo, naturalmente, il nodo delle elezioni 2020. “Per anni Lerici – ha continuato il sindaco - è rimasta fuori dai radar degli investitori – senza dimenticare la crisi dell'edilizia -, ma adesso la situazione sta cambiando, stiamo cominciando a dare numeri importanti, ad avere una programmazione destagionalizzata e a portare lontano la nostra immagine. Siamo un po' la locomotiva del turismo in provincia e anche a livello regionale facciamo una figura di tutto rispetto. Aumentare i parcheggi per i turisti è qualcosa che va di pari passo con lo sviluppo del commercio, l'aumento del lavoro, il miglioramento della qualità della vita per i residenti e per chi viene da fuori. Solo con questi fattori Lerici potrà immaginare di tornare un luogo in cui i residenti non calino più, dove i figli e i nipoti possano restare a vivere e lavorare, dove non ci sia solo spazio per ristoranti e pizzerie ma anche per attività di altro tipo, dall'artigianato al commercio minuto. Certo, dobbiamo metterci in testa che turismo e commercio possono garantire a tutti di vivere meglio, altrimenti Lerici resterà un posto dove è complicato risiedere”.