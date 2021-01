L'opposizione: "Perdurante degrado al cimitero del Fezzano"

Golfo dei Poeti - L'opposizione consiliare di Porto Venere punta i riflettori sul cimitero del Fezzano, rilevando un “grave, diffuso e perdurante stato di degrado che interessa ormai da diversi anni coperture, strutture, camminamenti e sistemi di regimazione delle acque meteoriche”, come si legge nell'interrogazione presentata dai consiglieri Fabio Carassale, Saul Carassale, Francesca Sacconi e Franco Talevi. Gli esponenti del centrosinistra chiedono all'amministrazione comunale “quali azioni intenda mettere in campo in relazione alla segnalazione delle problematiche sopraesposte anche nei confronti della tutela della pubblica incolumità dei visitatori e, in ragione di ciò, se non ritiene di attivare procedure immediate ed urgenti attraverso l'istituto della somma urgenza”; l'opposizione chiede inoltre di “conoscere quali azioni voglia mettere in campo in relazione alla tutela di alcune lastre tombali di possibile importante valore storico culturale per evitarne la distruzione e/o il danneggiamento”. Tra i punti evidenziati dall'opposizione anche “una frana di materiale terroso che oltre ad impedire il transito comporta continue colate di fango”, presente “da tempo, nella parte alta del cimitero”, e che “molte strutture da tempo prive di pluviali stanno subendo danni da infiltrazioni e umidità”.