L'interrogazione: "Ripristinare scuolabus gratuiti per i campus estivi"

Golfo dei Poeti - Con un'interrogazione diretta al sindaco Matteo Cozzani e all'assessore ai servizi sociali Paola Barsotti il gruppo consiliare Porto Venere Bene Comune, espressione della minoranza, chiede lumi a proposito dei campus estivi, che si svolgono in quasi tutti i comuni italiani: "Siamo a maggio, ormai è imminente la chiusura dell'anno scolastico e come tutti gli anni, per molti genitori, si presenta il problema di come affrontare il periodo estivo coniugando le esigenze lavorative e quelle educative e ricreative dei propri figli. Proprio per dare una risposta in tal senso è consuetudine creare dei campus estivi in quasi tutti i comuni italiani. Il nostro territorio, a forte vocazione turistica, soffre poi, nella frazione di Porto Venere soprattutto, del cronica difficoltà di posteggio, rendendo auspicabile ed opportuno un trasporto collettivo ed organizzato dei fruitori dei campi stessi. Proprio per dare risposta a questo ulteriore problema, negli anni passati, era previsto, e compreso nel prezzo complessivo del servizio, il trasporto tramite scuolabus".