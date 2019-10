L'Orto del frate, meraviglia abbandonata di Porto Venere

Golfo dei Poeti - "Nel nostro territorio ci sono tantissime bellezze storiche e paesaggistiche, patrimonio dell'umanità, troppo spesse lasciate nell'incuria totale. Un esempio evidente di tale abbandono, che ormai è diventato consuetudine nel nostro comune, è la località denominata "L'orto del frate". Un piccolo fazzoletto di terra, in uno dei posti più suggestivi del mondo, sotto il castello Doria e sopra la Grotta Byron, con una vista mozzafiato sul promontorio di S. Pietro. In questo piccolo terreno sorge anche una antica costruzione, un tempo a due piani, con bifore.

Per accedervi vi è un piccolo cancello che si apre sulla scalinata che porta al cimitero, oppure da una piccola scaletta venendo da lato monte, Da qui partiva anche il sentiero Dell infinito.

Quest'orto e annesso sentiero furono riorganizzato e riaperto durante la giunta Della Croce, e poi nuovamente chiuso. Nel 2008 si parlò di una possibile sistemazione operata dal parco.

Ad oggi, tuttavia, tale prezioso bene non è stato ancora restituito alla cittadinanza e ai turisti, la vegetazione ha coperto tutto ciò che vi era, compresa la parte di struttura che era arrivata ai giorni nostri. Crediamo che un’amministrazione dovrebbe, a maggior ragione fregaindosi del titolo di patrimonio mondiale UNESCO impegnarsi il più possibile per preservare tali luoghi, e non certo limitandosi alla chiusura cautelativa a prevenzione di possibili incidenti, come successo lo scorso ottobre".



Porto Venere Bene Comune