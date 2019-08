Jovanotti a Plan de Corones, tra il pubblico l'assessore Sammartano

Golfo dei Poeti - Ieri a Plan de Corones ben 28mila fan hanno assistito alla tappa trentina del Jova Beach Party, incuranti della pioggia. Un gran successo per Lorenzo Cherubini, che nel corso dell'evento è stato protagonista di una serena stretta di mano con l'alpinista Reinhold Messner, con il qualche nelle scorse settimane c'era stata qualche polemica. E tra il folto pubblico c'era anche Aldo Sammartano, assessore a bilancio e patrimonio del Comune di Lerici, una delle figure cardine dell'amministrazione Paoletti. 'Aldo da Lerici' è stato intercettato dal Corriere del Trentino al pari di qualche altro spettatore arrivato certo non da dietro l'angolo. In vacanza a Corvara, l'ingegnere 74enne ha colto l'occasione del vicino concerto. “Di Jovanotti mi piace il modo in cui si pone, le canzoni sono belle, certo, ma mi piace come si rapporta con le persone, il suo atteggiamento nei confronti di grandi temi come l'ambiente. È importante che persone come lui, che sono punto di riferimento per tanti giovani che si stanno formando una coscienza, lancino questo genere di messaggi”, ha dichiarato l'assessore ai taccuini dei colleghi del Corriere. Messaggi, quelli del Jova Beach Party, che guardano soprattutto alla sfida per la tutela dell'ambiente e per la sostenibilità.