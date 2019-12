Il centrosinistra prova a creare una lista unica a Lerici

Golfo dei Poeti - "Si è costituito il Comitato Promotore per la costruzione di una lista unitaria civica del centro sinistra a Lerici.

I nostri obiettivi sono chiari:

Riteniamo indispensabile costruire un’ alternativa seria e responsabile all’attuale amministrazione attraverso un programma definito insieme ai cittadini per una Lerici solidale e socialmente coesa in cui qualità della vita ed efficienza amministrativa aumentino le possibilità di sviluppo compatibile con l’ambiente che rilanci l’economia locale avendo la massima attenzione al territorio e alle sue fragilità.

Per questo andremo tra i cittadini per condividere le priorità che dovranno essere alla base del programma, sul tema dell’ambiente,della tranquillità, del sostegno agli anziani, della solidarietà, della cittadinanza attiva, della scuola, delle manutenzioni e della ricerca di soluzioni architettoniche e di arredo rispettose delle nostre identità.

Andremo a sollecitare impegno e partecipazione, persone che vogliano essere protagoniste di un progetto che si nutra di condivisione e non alimenti la divisione sociale avvenuta in questi anni.

Vogliamo costruire un progetto e una squadra che, senza disperdere esperienze e capacità amministrative, faccia un investimento importante per il futuro.

Definiremo candidature che siano espressione di energie nuove attraverso il costante rapporto con i cittadini.

Ci mettiamo a disposizione per il rinnovamento.

Con questo spirito di servizio rappresentanti dell’Associazionismo, della Società Civile, delle Forze politiche di centro Sinistra che aderiscono al comitato si impegnano ad aprire una indispensabile fase di ascolto attraverso incontri con i territori, con le forze sociali e culturali presenti nel nostro comune, aperte e disponibili ad accogliere quanti, a titolo personale od in forma organizzata, vogliano partecipare alla costruzione del progetto che faremo crescere insieme".



Il Comitato Promotore

Rappresentanti della Società Civile - Associazione Culturale Futuro e Radici – Partito Democratico – Art.1-MDP – Gruppo Consiliare Passione e Competenza – Gruppo Consiliare Cambiamo in Comune