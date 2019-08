Il Pd insiste: "Vas e partecipazione per la Palmaria". Costa: "Polveroni inutili, meglio studino"

Golfo dei Poeti - "Un risultato, molto positivo a nostro avviso, quello di garantire la valutazione di impatto ambientale e un percorso partecipativo per il futuro della Palmaria". Juri Michelucci, consigliere regionale e Federica Pecunia, capo gruppo Pd La Spezia, si uniscono ai commenti sulla commissione territorio-ambiente di questa mattina a Genova: "Il masterplan attraverso il quale si vorrebbero stravolgere le caratteristiche dell'isola, dovrà passare attraverso questi due importanti strumenti che in commissione sono stati introdotti proprio per salvaguardare un patrimonio naturalistico dal pericolo di azioni speculative e dannose. La Palmaria è prima di tutto un patrimonio e, oggi, in commissione ambiente regionale si e' deciso invece un futuro diverso. Questo finalmente darà modo a tutti coloro che hanno competenza e esperienza di partecipare alla decisione su quale debba essere il futuro della preziosa isola del nostro golfo e di intervenire su una decisione che sembrava già presa senza aver minimamente coinvolto i territori. Riteniamo sia stato importante il lavoro di sensibilizzazione dei cittadini portoveneresi e non solo, saremo al loro fianco per questa nuova fase che si apre da oggi. Ora il Pd andra' avanti su questa strada, quella della partecipazione e della tutela ambientale, uniche vie possibili per non snaturare l'identità dei nostri luoghi e la loro bellezza". Non la pensa certo così l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola: “All’ordine del giorno non era prevista alcuna votazione ma esclusivamente delle audizioni: una volta concluse, alcuni consiglieri si sono allontanati. Quindi dire che la maggioranza sia andata sotto sui punti all’ordine del giorno non è corretto, poiché nulla doveva essere votato in quella commissione, tantomeno una risoluzione che non ha alcun fondamento giuridico”.



“Questa mattina in IV Commissione Ambiente e Territorio ero presente e posso garantire che le audizioni sul Masterplan della Palmaria si sono svolte regolarmente - dichiara il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa - inoltre la pratica all’ordine del giorno non prevedeva alcuna votazione. L’ inutile risoluzione presentata è stata un’azione di strumentalizzazione da parte delle opposizioni solo perché alcuni colleghi della maggioranza, ad audizioni terminate, si erano assentati". “Evitate di sollevare polveroni inutili e sterili – continua Costa – in quanto il Masterplan della Palmaria non costituisce in sé un piano urbanistico e in questo momento la Valutazione Ambientale Strategica non può essere attivata. Penso che sarebbe opportuno studiare un po’ meglio quanto previsto dalle leggi nazionale e regionale in materia e non impiegare il tempo a costruire presunte strumentalizzazioni. “La maggioranza è compatta e coesa – conclude il consigliere spezzino - e sta portando avanti tutti gli atti amministrativi necessari per realizzare una straordinaria valorizzazione di un’isola stupenda. Mi aspetto invece da M5S e PD proposte e idee invece di tentare di bloccare un progetto di sviluppo per il territorio". Infine De Paoli, che è il presidente di quella commissione: “Questa mattina, gli auditi convocati in IV Commissione Territorio e Ambiente presieduta dal sottoscritto hanno espresso forti critiche al progetto per il rilancio e la riqualificazione dell’isola Palmaria. Sono state evidenziate da parte degli auditi, perplessità e anomalie sia nella progettazione che nell’approvazione del documento di programmazione. In primo luogo, a detta dei rappresentanti delle associazioni presenti, sarebbero stati tenuti fuori dalla decisione il comune di Portovenere del quale fa parte l’isola, inserita nella lista dei siti UNESCO Patrimonio mondiale dell’umanità oltre che sito di interesse comunitario, e il consiglio regionale, sede naturale del dibattito e del confronto democratico. Inoltre, sarebbero emerse problematiche per un piano economico che metterebbe in seria difficoltà il comune di Portovenere con l’assenza di opere di urbanizzazione fondamentali, come acqua e depurazione, che non verrebbero prese in seria considerazione dal documento di indirizzo. In sostanza, gli auditi hanno definito il Masterplan un progetto di un architetto che non avrebbe dato la possibilità a nessuno di formulare osservazioni e modifiche, nell’ottica di garantire la massima conservazione del territorio coniugata alla realizzazione di servizi per una valorizzazione culturale e naturale del sito. Terminate le audizioni, quando alcuni commissari erano usciti dall’aula, le opposizioni presenti hanno richiesto di votare una risoluzione che prevedesse l’avvio del procedimento di VAS e di inchiesta pubblica sul Masterplan, non considerando il fatto che il Masterplan non è un piano urbanistico e quindi non può essere sottoposto a VAS. Cercare di guadagnare visibilità disinformando e strumentalizzando atti della pubblica amministrazione non contribuisce certo alla soluzione delle problematiche. La Giunta sta correttamente portando avanti tutti gli atti amministrativi necessari alla valorizzazione dell’isola che risulta completamente abbandonata a se stessa da molti anni. Il recupero a fini turistici di questo meraviglioso patrimonio naturale della nostra provincia porterà solo ricchezza al nostro territorio, quindi prendo le distanze da questa sterile polemica politica.”