I privati completano i lavori a Carbognano: "Attese da anni, merito nostre pressioni"

Golfo dei Poeti - Sono stati completati i lavori di posa dei moduli prefabbricati per l’adeguamento della sezione del canale Carbognano nel tratto sottostante via Vecchia a Lerici. Nei prossimi giorni verrà completato il ripristino della pavimentazione stradale. A darne notizia è Marco Russo, assessore ai Lavori pubblici.

"I lavori - spiega l'esponente della giunta Paoletti - sono svolti dai privati in ottemperanza a quanto previsto dalle convenzioni stipulate tra Comune e gli stessi privati in seguito al rilascio delle concessioni per la realizzazione del silos e dell’adiacente area del parcheggio a raso.

Un tratto di adeguamento sarebbe dovuto essere realizzato al momento dell’apertura del silos invece sono stati completati ora, dopo anni, solo grazie alle pressioni della nostra amministrazione. Nel tratto di alveo a monte della strada provinciale per Tellaro è stata invece completata, da parte del Comune, una importante manutenzione finalizzata alla pulizia delle prese ostruitesi durante la stagione invernale".