I numeri del Covid, l'opposizione: "Paoletti faccia il sindaco e informi i cittadini, per il loro bene"

Golfo dei Poeti - "Il sindaco Paoletti, nonostante le nostre richieste, ha deciso che i lericini non avranno notizie aggiornate in merito ai dati della diffusione del Covid nel nostro territorio e che neanche devono sapere quali sono le misure di precauzione prese per i casi che sono ormai noti anche in uffici pubblici. È una scelta che non condividiamo e che con noi non condividono molti sindaci dello spezzino e la maggior parte dei sindaci di tutti i territori limitrofi che puntualmente comunicano i dati e rassicurano i cittadini sulle misure intraprese". Lo affermano i consiglieri comunali di opposizione del gruppo "Siamo il golfo dei poeti".



"Le nostre esortazioni provengono dalla consapevolezza che la provincia della Spezia risulta al momento una delle più colpite in Italia, con più del doppio dei casi che si erano verificati durante il lockdown, da contatti con molte persone che, preoccupate delle mezze notizie che circolano, vogliono da noi notizie e rassicurazioni e hanno chiesto di attivarci per sollecitare comunicazioni chiare su come la pandemia viene affrontata. Il sindaco deve agire per rassicurare e informare senza perdere tempo a dare patenti di inadeguatezza che non gli competono. Perdere tempo a giudicare l'adeguatezza o meno dell'opposizione non lo manleva dalla necessità di fornire informazioni chiare e veritiere che consentirebbero ai cittadini di modificare in senso virtuoso le proprie abitudini né dalla necessità di farsi promotore presso l’Asl di un preciso tracciamento dei contatti che tuteli i lavoratori comunali e gli utenti. Paoletti - proseguono dalla minoranza - faccia il sindaco, noi provvederemo a fare quello che dobbiamo e che ci compete nel rispetto dei ruoli e soprattutto delle leggi, in primis la Costituzione, che garantisce i compiti di chi deve governare e di chi può e deve dare voce anche a chi non si sente rappresentato da chi governa".