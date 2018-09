Grana legale a Lerici, il sindaco: "Voglio rivedere transazione"

Golfo dei Poeti - La querelle giudiziaria tra il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e l'avvocato Luca Bicci ha trovato spazio anche nell'ultimo consiglio comunale. Un 'aggiornamento' stimolato dai banchi dell'opposizione, in particolare dall'ex primo cittadino Emanuele Fresco, alla luce delle ultime novità. In particolare il mancato coronamento dell'accordo tra le parti: secondo quanto emerso, il sindaco avrebbe dovuto versare una donazione all'ospedale Gaslini di Genova o al Meyer di Firenze, come richiesto dal Bicci, per chiudere la pratica. Ma la donazione non è stata effettuata. “Vorrei rivedere l'atto transativo”, ha spiegato Paoletti, aggiungendo che il suo intervento in consiglio comunale dal quale è partita la grana “scaturì dalle dichiarazioni non veritiere del collega, che diceva di essere venuto da me”, questo nell'ambito della vicenda tellarese di Sotoria. Fresco dal canto suo ha proposto senza successo che i gettoni della seduta, per una questione di immagine, fossero devoluto o al Gaslini o al Meyer. Nel corso del breve dibattito sul tema, il consigliere Andrea Ornati, testimone nella schermaglia legale, è uscito dall'aula.