Gas Radon, l'opposizione di Porto Venere vuole chiarezza sul monitoraggio

Golfo dei Poeti - "Il nostro territorio e l’intero golfo della Spezia hanno ospitato e ospitano diverse attività industriali e militari, le cui annesse lavorazioni sono state ritenute corresponsabili dell’incidenza, superiore alla media nazionale, di alcune gravi malattie all’apparato respiratorio, quali i tumori al polmone. Esistono tuttavia cause ambientali che possono favorire patologie similari, di cui si è sempre parlato poco, e che dovrebbero invece essere analizzate e monitorate costantemente, a tutela della salute dei cittadini. Tra queste è contemplabile l’emissione naturale di gas Radon, gas inerte e radioattivo di origine naturale risultato del processo di decadimento del Radio normalmente presente nel sottosuolo". Lo si legge in un'interrogazione consiliare, di cui si chiede trattazione al prossimo consiglio, l'opposizione consiliare di Porto Venere.

"Il Radon, se inalato - continuano i consiglieri di centrosinistra Fabio Carassale, Saul Carassale, Francesca Sacconi e Franco Talevi -, è considerato molto pericoloso per la salute umana poiché le particelle alfa possono danneggiare il DNA delle cellule e causare cancro al polmone, una delle patologie storicamente più presenti nel nostro territorio e finora riconducibile a lavorazioni industriali. La Regione Liguria ha deliberato lo scorso maggio (D.G.R. n. 399 del 2019) di approvare un piano di monitoraggio nel biennio 2019-2020 per l’intera regione, distribuendo un certo numero di kit di campionamento nel territorio di tutti i Comuni, con la collaborazioni di Asl, Arpal e comuni interessati. In particolare a ques’utlimi ci risulta essere stato affidato l’incarico di individuare gli edifici da sottoporre al campionamento e la compilazione della scheda informativa del posizionamento dei rilevatori".



"La scelta dei siti di monitoraggio e la loro consistenza numerica - si legge ancora - è particolarmente importante, perché a causa della sua estrema volatilità, l’emissione di gas Radon è particolarmente disomogenea e può avere concentrazioni assai diverse da caso a caso, anche a distanza di pochi metri". Gli esponenti di minoranza ritengono "importante che di questo aspetto, forse finora poco considerato, della “qualità ambientale” si contribuisca a dare una precisa quantificazione, auspicando una conseguente informazione alla cittadinanza, e che si possano suggerire comprovati comportamenti, interventi mitigatori, scelte progettuali o urbanistiche per il futuro, che sappiano elevare gli standard di salubrità delle abitazioni di tutti, ed apprezzando la scelta di Regione Liguria avviare uno screening regionale".



Di conseguenza i consiglieri interrogano l'amministrazione Cozzani per conoscere la situazione attuale del campionamento 2019-2020 nel nostro comune, i criteri per la distribuzione dei rilevatori, con particolare attenzione ai parametri geografici (in quale specifica zona del comune), edili (quale tipologia di costruzione), sociale (edificio pubblico o privato, abitazione o luogo di lavoro ecc), se e quali dati sono già disponibili dai rilevamenti e se è intenzione dell’amministrazione portare all’attenzione pubblica il tema tramite specifiche iniziative, infine le modalità di “candidatura” ad ospitare i misuratori da parte di cittadini interessati alla valutazione della propria abitazione.