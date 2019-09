Futuro e Radici: "Il sindaco si commuove per Lampedusa e poi fa festa con la Lega"

Golfo dei Poeti - "Abbiamo imparato negli ultimi tempi che il Sindaco di Lerici si può commuovere ascoltando Bartòlo, il medico di Lampedusa, ed il giorno dopo entusiasmarsi alla festa della Lega.

Abbiamo anche imparato che il Sindaco ha una tale sensibilità ambientale da proibire di fumare in spiaggia e, dopo poco, proclamare la necessità di far uscire tutta la parte collinare del Comune dal Parco per favorire le speculazioni di grossi investitori esteri.

Quest'ultima parte un po' ci ricorda quel personaggio dei fumetti, di cui al momento ci sfugge il nome, che rubava ai poveri per dare ai ricchi". Lo si legge in una nota diffusa dall'associazione culturale lericina Futuro e Radici.