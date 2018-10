Fresco: "Si dibatte sul Parco, chissà quale posizione terrà Paoletti in Regione"

Golfo dei Poeti - Il destino del Parco di Montemarcello, Magra e Varia continua ad accendere il dibattito. Ad arricchirlo, anche l'ex sindaco di Lerici Emanuele Fresco, ora consigliere di opposizione. “Mi risulta che i sindaci del territorio saranno convocati in Regione per essere sentiti in merito alla questione – dichiara Fresco -. Ebbene, sarebbe interessante capire quale sarà la posizione tenuta dal primo cittadino di Lerici Paoletti. Avevamo iniziato un percorso in commissione per trovare una posizione comune sul Parco tra maggioranza e opposizione, ma non se ne sa più niente. Eventualmente chiederemo in consiglio al sindaco quale posizione porterà in Regione. In ogni caso sarebbe giusto ritrovarci in commissione per un aggiornamento. Personalmente ribadisco la mia contrarietà alla chiusura del Parco. Indubbiamente va fatta una riforma. Certo, è singolare che il consigliere regionale Andrea Costa accusi il Parco di non aver proposto una riforma in questi mesi. Non spetta al Parco agire in tal senso, al contrario Ci deve invece un'iniziativa politica regionale seguita da un confronto con enti e realtà locali, in primis il Parco stesso. Singolare anche la proposta di Costa di trasferire le competenze del Parco alla Provincia, quando quest'ultimo ente già fatica a svolgere quanto deve fare oggi a causa della mancanza di risorse umane ed economiche. Sarebbe un vero azzardo”. Fresco tocca anche il tasto caldo della riqualificazione del Portesone: “Il consigliere Costa pare molto interessato al tema delle aree collinari. Potrebbe dire cosa pensa dell'impattante progetto di recupero del Portesone presentato nei giorni scorsi, un disegno che comprende seconde case, un magazzino, un parcheggio in struttura. In generale servirebbe una posizione della Regione su questa importante pratica”.