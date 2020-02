Fresco: "Paoletti da barzelletta, mi vede anche quando non ci sono"

Golfo dei Poeti - "Ormai il sindaco Paoletti, cosa davvero singolare, mi cita anche quando non ci sono, come in occasione dell'assemblea di San Terenzo (QUI). Non vorrei disturbare le sue notti insonni, mi auguro di non diventare il suo incubo". Lo afferma Emanuele Fresco, ex sindaco di Lerici, ora consigliere comunale di opposizione, in riferimento a quanto dichiarato dal primo cittadino sull'assemblea di sabato scorso. "Non pensi sempre a me, non vorrei dargli notti insonni, non farebbe bene alla sua salute, davvero. Magari lui è felice così, ma siamo a livelli da barzelletta", conclude Fresco.