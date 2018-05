Fresco: "Intitolare la scalinata a Manfredi? E' già intitolata alla Madì"

Golfo dei Poeti - "Leggo (QUI) che l'amministrazione comunale di Lerici ha intenzione di intitolare la scalinata che collega il molo al castello a Emilio Manfredi. Ma quella scalinata è già intitolata alla Madì, la storica castellana di Lerici, una figura importante per la nostra comunità". L'ex sindaco Emanuele Fresco, ora consigliere di opposizione, interviene in merito all'intenzione di Palazzo civico di dedicare la menzionata scalinata al lericino Manfredi, eroe della battaglia di Premuda (1918) e Medaglia d'argento al valor militare. "La targa, che risale alle amministrazioni precedenti alla mia, ha un significato non trascurabile per i lericini. Si mantenga l'intitolazione alla Madì come è giusto e legittimo sia e si trovi una soluzione alternativa per l'initolazione a Manfredi", conclude Fresco.