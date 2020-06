Fresco: "Cup, situazione scandalosa. Qua si gioca sulla pelle dei cittadini"

Golfo dei Poeti - “Il sistema sanitario ligure sta superando se stesso: se un povero Cristo ha l'esigenza di prenotare delle analisi entra in un loop dal quale non esce più. Ci hanno raccontato che lunedì scorso riaprivano i Cup, ma non è vero. Io stesso ho fatto un tentativo: dal Cup dicono che loro non prendono assolutamente prenotazioni e che bisogna rivolgersi al medico curante, il quale indirizza a un numero verde – ce ne è uno per ogni Asl -, da dove risponde un calla center che dice che il numero non è attivo. Se questo è un sistema che tutela la salute dei cittadini, Dio ce ne scampi e liberi”. Lo afferma Emanuele Fresco, ex sindaco di Lerici, oggi esponente dell'opposizione. “Siamo a livelli altissimi di presa in giro – continua -, la si pianti con questo atteggiamento e si dica davvero come stanno le cose. Qua si gioca con la pelle delle persone. Si può capire che ci siano stati problemi nel corso dell'emergenza Covid-19 – problemi organizzativi, non certo dovuti al lavoro degli operatori sanitari, a cui rinnoviamo il ringraziamento -, ma adesso bisogna fare in modo che le cose funzionino. E' una situazione scandalosa a cui mi auguro vogliano mettere mano i programmi elettorali regionali”.