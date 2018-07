Fresco: "Appetibilità Lerici non si migliora togliendo costo di 20 euro al mese a fasce alte"

Golfo dei Poeti - Non è piaciuto all'ex sindaco di Lerici Emanuele Fresco, ora consigliere comunale di opposizione, il comunicato

diramato di ieri dal Comune di Lerici in materia di trasporto scolastico. “Nella nota – dichiara l'esponente del centrosinistra – si collega il regolamento del trasporto pubblico scolastico, approvato all'unanimità nel corso dell'ultimo consiglio comunale, alla precedente delibera di giunta sul medesimo tema, che sanciva la gratuità totale del bus, facendo quindi passare il messaggio che il consiglio comunale abbia approvato all'unanimità determinati indirizzi, quando non è così: l'approvazione riguarda il regolamento. Al regolamento ho votato favorevolmente anche io, visto che ho chiesto e ottenuto che fosse eliminato il riferimento alla delibera di giunta che decretava la gratuità del servizio. Ma questo non significa che io sia d'accordo con la gratuità per tutti del servizio stesso, visto che ritengo necessario, in queste cose, valutare la situazione reddituale dell'utenza”.



Fresco prosegue esprimendo “forti perplessità circa la possibilità, dal punto di vista giuridico, di rendere del tutto gratis lo scuolabus per le scuole dell'obbligo. La Corte dei Conti e i tribunali amministrativi hanno detto che lo si può fare solo con ragioni forti e chiare, e francamente quello lericino non mi sembra un caso del genere. Si parla di una misura per rendere le scuole, e in generale il nostro territorio, più appetibili? Non è questa la strada da seguire. Per migliorare il nostro territorio, che è già a un buon livello, bisogna proporre servizi di crescente qualità, e non giocare su meri aspetti economici, su soldi a pioggia. Lo si è visto anche dal bando per il contributo all'affitto: alla fine, dalle quindici richieste iniziali, solo cinque sono andate fino in fondo”.



Ancora sul bus: “Il costo totale del servizio ammonta a circa 180mila euro, al quale l'utenza contribuisce con circa 18mila, cifra che arriva delle fasce medio-alte, cioè quelle non esentate. Parliamo di esborsi massimi di 20 euro al mese. Togliere questa piccola somma alle fasce medio alte incoraggerà le iscrizioni alle scuole lericine? Io proprio non ci credo e resto convinto che, a chi può pagarlo, un piccolo contributo vada chiesto. Sia per il trasporto pubblico, sia per la mensa”.