Forza Nuova presenta le firme per correre a Porto Venere

Golfo dei Poeti - Forza Nuova, uscita dalla competizione elettorale sarzanese per una manciata di firme mancanti, si riposiziona a Porto Venere.



"Ieri mattina - fanno sapere dalla segreteria provinciale - abbiamo presentato ufficialmente la candidatura a sindaco del contrammiraglio Salvatore Cabras, più dieci consiglieri agli uffici del Comune di Porto Venere. Il peso è stato, dal punto di vista organizzativo, non da poco in quanto il grosso dei nostri militanti era impegnato su Sarzana. Valutate le difficoltà che sul quel fronte stavamo incontrando con le firme, in poco meno di 15 giorni abbiamo deciso il riposizionamento a Porto Venere, riposizionamento portato a termine in questa prima fase con pieno successo. Tutto il carteggio passerà ora alla commissione elettorale per la valutazione di merito. Ringraziamo i portoveneresi che con le loro firme ci hanno permesso di centrare l’obiettivo. Il ringraziamento va in particolare a quei dirigenti, quadri e militanti grazie ai quali il risultato è stato raggiunto, come al candidato a sindaco Cabras e ai 10 consiglieri che non hanno esitato a scendere in campo e mettersi in gioco o, come si suole dire, a metterci la faccia. Forza Nuova c’è! Amici e compagni se ne facciano una ragione".



La lista:

Contrammiraglio Salvatore Cabras candidato a sindaco.

Consiglieri: Maria Di Filippo, Elena Fornelli, Salvatore Anastasi, Luciana Bassetti, Michela Cervia, Giuliano Paluan, Francesca Bertocchi, Mario Conti, Romeo Franceschini, Andrea Moretti.