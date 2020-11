Fondi per l'acquisto di libri, Ratti: "Occasione persa per dare ossigeno a tutti gli operatori"

Golfo dei Poeti - Nel corso dell'ultimo consiglio comunale di Lerici il gruppo “Noi siamo il Golfo dei Poeti” ha votato contro la ratifica delle variazioni di bilancio puntando anche il dito sui criteri di assegnazione dei contributi alle librerie per l'acquisto di volumi da destinare alla biblioteca comunale “Doria”. Come gli altri comuni della provincia infatti anche Lerici ha ottenuto un fondo dal Mibact di circa diecimila euro da destinare a tre librerie una di Lerici, una di Ameglia ed una di Sarzana.

Il consigliere Ratti è intervenuto – come già fatto in Commissione – per chiedere con quali criteri i contributi siano stati assegnati. “Diecimila euro sono tanti – ha sottolineato – e potevano dare sollievo alle librerie del Comune, potevano essere distribuiti anche alle altre lericine che sono rimaste fuori. E' stata persa un'occasione per dare ossigeno a tutti gli operatori del territorio che stanno soffrendo, e senza una giustificazione plausibile”.