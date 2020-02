Fincantieri, Paoletti: "Sindacati voce del padrone, potevano tacere"

Golfo dei Poeti - "Sul caso Fincantieri i sindacati, dato che fino ad oggi si sono disinteressati di occuparsi dei fondamentali diritti dei lavoratori (mensa e accessibilità ai luoghi di lavoro), potevano tacere invece che esprimere la 'voce del padrone'. Continuate a non vedere ma almeno evitate certe uscite umilianti per la storia del sindacato". Recita così un post al vetriolo scritto su Facebook stasera dal sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, che alle parole ha accompagnato ironicamente il logo della casa discografica 'Voce del padrone'. Una risposta al comunicato diffuso in settimana dalle forze sindacali, intervenute in merito alla vicenda dei posti auto necessari per l'incremento di lavoratori a Fincantieri Muggiano (QUI la scelta definitiva dell'amministrazione comunale)