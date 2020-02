Fincantieri, Paoletti: "Michelucci rispetti il ruolo e il lavoro altrui"

Golfo dei Poeti - "Michelucci invece che intervenire alla maniera dei politici in fase preelettorale farebbe meglio a venire a parlare con il Sindaco di Lerici che potrebbe spiegargli ciò che lui non conosce e raccontargli che da tempo Paoletti ha promosso continui confronti col cantiere, incontrando oltre un anno fa Bono nel suo ufficio di Roma, procurando riunioni con ATC, Prefettura, privati proprietari di aree adibibili a parcheggio. Da tempo ha indicato possibili soluzioni, anche impopolari pur essendo in periodo preelettorale come il consigliere Michelucci". Lo dichiara sul suo profilo Facebook il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, rispondento all'intrvento del consigliere regionale di Italia Viva.

"I miei concittadini conoscono i fatti, se Michelucci vorrà essere presente, una nuova assemblea è fissata per l'11 a Muggiano. Noi lericini lo aspettiamo a braccia aperte.

Noi rispettiamo il lavoro e i diritti di tutti, Michelucci impari a rispettare il ruolo e il lavoro altrui", conclude.