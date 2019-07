Festa pentastellata, arrivano Toninelli, Paragone e l'ex Iena Giarrusso

Golfo dei Poeti - Giunge quest’anno alla IX edizione la Mega-Festa che il gruppo “Grilli spezzini” del Movimento 5 Stelle della Spezia organizza, nel Parco di Falconara (Lerici). Edizione che si svolgerà venerdì 12 (dalle 17), sabato 13 (dalle 13) e domenica 14 (dalle 10.30). Sembra impossibile ma anche quest’anno il Movimento 5 Stelle di Spezia riesce a superarsi con un ricchissimo programma di eventi. Nell’atmosfera mozzafiato del luogo potranno essere assaporati i piatti tipici del nostro territorio, preparati per tutti i gusti, compresi vegetariani e vegani. Novità di questa IX edizione saranno i panigacci, conditi o con salumi e formaggio. E poi musica, allegria e divertimento, per tutti.



Il “piatto forte”, però, saranno, come annunciato, gli eventi che si svolgeranno nel corso delle tre giornate e che vedranno la partecipazione di ospiti importanti, come, per esempio, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, il vice-presidente del Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo, il senatore Gianluigi Paragone (già conduttore di La Gabbia), il Vice Ministro al MEF Laura Castelli, i sottosegretari Simone Valente e Stefano Buffagni, i presidenti della Commissione bilancio del Senato Daniele Pesco e della Commissione Finanze Carla Ruocco, il deputato (ex “Iena” del programma TV) Dino Giarrusso, il vice-presidente dell’assemblea regionale Siciliana Giancarlo Cancellieri, il giurista ambientale Marco Grondacci, i consiglieri di molte regioni italiane, tra cui i nostri liguri De Ferrari, Melis, Salvatore, Tosi, i Consiglieri dei Comuni spezzini Del Turco, De Muro, Andreani, Giorgi, Nioi, Pucci.