Elezioni Lerici, proseguono gli incontri aperti della sinistra

Golfo dei Poeti - Continuano i momenti di incontro e confronto per la costruzione collettiva di una proposta alternativa e progressista in vista delle prossime elezione amministrative del comune di Lerici.

"Dopo il successo della primo appuntamento all'Auser, come Comitato #Lerici 2020 abbiamo indetto una seconda assemblea pubblica alla Serra. Prima della definizione del programma e dell'individuazione delle candidature pensiamo infatti sia necessario aprire un ampio dibattito sul territorio e discutere con i cittadini e le cittadine non solo dei problemi e delle criticità esistenti ma soprattutto delle proposte e delle aspettative per "la Lerici" dei prossimi anni", spiegano i promotori. L'appuntamento è per domenica 9 febbraio dalle h 10.30 presso il Circolo Arci della Serra.