Elezioni Lerici, la società civile spinge l'alternativa

Golfo dei Poeti - Si avvicinano le elezioni comunali lericine e non mancano i movimenti e le iniziative in vista del voto. A breve il sindaco uscente Leonardo Paoletti e la sua squadra cominceranno a girare il territorio raccontando quanto fatto e quanto è in agenda per il futuro. E i progressisti, che in autunno hanno dato vita a un comitato per l'elaborazione del programma e delle proposte, a gennaio hanno intrapreso il giro delle frazioni con l'intento di aprire il confronto con la comunità, auspicando di arrivare con un credibile soggetto unitario alla competizione elettorale. E la scorsa settimana all'Auser di Via Gerini è andato in onda il primo di una serie di incontri, animati da volti della società civile, immaginati come un contenitore di impegno civico volto a costruire un'alternativa per la guida del Comune.



No, non c'è alcuna intenzione di forgiare una lista a sé che fronteggi da un lato Paoletti, che a questo giro avrà il sostegno ufficiale delle forze di centrodestra, e dall'altro la sinistra. Più che altro, la volontà è applicare un'iniezione di idee ed energia all'iter progressista in corso, evidentemente scorgendone qualche limite.



Alla serata della scorsa settimana, che ha riscosso buona partecipazione ed è stata allestita puntando soprattutto sul passaparola, c'erano l'associazionismo laico, quello cattolico, gli ambientalisti, e decine di cittadini curiosi e interessati al progetto. Tra i presenti, l'ex assessore Olga Tartarini, il presidente del locale circolo di Legambiente Giovanni Cortelezzi, il presidente della Marittima Bernardo Ratti, Tiziana Cima di Italia Nostra. La volontà di non porsi in concorrenza – cioè non arrivare a una lista autonoma – è stata chiarita nel corso dell'incontro, al quale ne seguiranno a breve altri. Sarà altresì definita una piattaforma programmatica utile per affrontare varie aree tematiche, dall'ambiente al sociale, dal turismo alla cultura e allo sviluppo economico. “Lavoriamo sulle idee, con persone serie, preparate e nuove”, fanno sapere dal gruppo. Il cui non celato intento è dare la propulsione della tanto menzionata società civile alla non semplice operazione che intende interrompere l'esperienza amministrativa del sindaco Paoletti.