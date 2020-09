Ecco la Vallata versione green immaginata da Paoletti

Golfo dei Poeti - Il sindaco uscente di Lerici, Leonardo Paoletti, pronto a correre per la conferma in occasione delle comunali del 20-21 settembre, diffonde le immagini del rendering del progetto di 'rinaturalizzazione della Vallata' "che - spiega - sostituirà l'attuale parcheggio in superficie.

I 350 posti auto attuali diventeranno almeno il doppio. Sarà una infrastruttura baricentrica di grande capienza che darà risposta anche ai residenti alla Venere Azzurra, potendo riservare loro un importante numero di stalli nella zona. L’opera sarà finanziato attraverso la società di Sviluppo Turistico Lerici e pertanto potrà partire a breve". Ne avevamo parlato nel dettaglio in questo articolo.