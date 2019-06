Ecco come il canale Carbognano scorrerà sotto via Vecchia

Golfo dei Poeti - Prosegue l’adeguamento idraulico del canale Carbognano nel tratto sottostante via Vecchia. La nuova condotta, realizzata con blocchi quadrati di oltre 2 metri, avrà dimensioni rispondenti alle norme in vigore. I lavori sono svolti da privati in ottemperanza alle concessioni rilasciate dal Comune per la realizzazione posti auto. In loco sono segnalate le deviazioni della viabilità carrabile e pedonale. "In contemporanea il Comune sta realizzando importanti manutenzioni ordinarie di pulizia dell’alveo e delle condotte della zona soprastante il frantoio al fine di ripristinare la corretta regimazione delle acque", annuncia l'assessore Russo.