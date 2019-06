E ora la Lega frena sul progetto Kipar: "Approfondimenti necessari per confutare dubbi"

Golfo dei Poeti - “Abbiamo raccolto, in queste settimane, molte perplessità sollevate da più parti sul nostro territorio in merito al masterplan realizzato dall'architetto Kipar e pertanto riteniamo indispensabile un approfondimento a livello provinciale e regionale perché la Palmaria non è solo un patrimonio, riconosciuto dall'Unesco, del Comune di Portovenere, ma di tutti gli abitanti della provincia della Spezia”. Lo dichiarano i parlamentari spezzini della Lega, la senatrice Lega Stefania Pucciarelli e il deputato Lorenzo Viviani. “Non ci è stata ancora data l'opportunità - spiegano Pucciarelli e Viviani - di confrontarci sul masterplan con chi lo ha proposto e auspichiamo che presto ci possa essere fornita. La Palmaria deve essere tutelata e preservata dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e nelle sue caratteristiche di natura selvaggia, che non devono essere viste come un vincolo ma come un'attrattiva ulterirore per un turismo 'verde', sempre più in crescita a livello internazionale".