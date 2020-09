Doppio successo totiano da un capo all'altro del Golfo

Golfo dei Poeti - Toti confermato alla guida della Regione Liguria con una percentuale schiacciante e con il piacere di trovare la lista di Cambiamo in testa alla coalizion di centrodestra. Sansa, candidato di centrosinistra e Cinque stelle, si assesta sul 40%, mentre il tentativo di Massardo (Italia Viva e Più Europa) si ferma sotto il 2.5%, magro risultato, ma più del doppio dell'1% scarso raccolto dalla fallimentare avventura de IlBuonsenso di Alice Salvatore, ex capogruppo grillina. Ecco come è andato il voto alle due estremità del Golfo.



A Porto Venere, il cui sindaco Cozzani è stato coordinatore della campagna di Toti, il presidente uscente incassa il 53,70% battendo sansa di 11 punti. Prima forza il Pd (21,45%), seguito dalla Lista Toti (21). Risultato analogo a Lerici, dove il centrodestra (con la Lista Toti al 22, avanti di 7 punti sulla Lega) stacca il centrosinistra i 600 voti, gap che non viene 'colmato' dal centinaio di schede raccolte da Massardo. Nel centrosinistra guida il Pd col 18%, seguito da Lista Sansa e dai Cinque Stelle, che raccolgono 300 voti abbondanti. Preludio a una conferma di Paoletti, sindaco uscente sostenuto anche dai partiti del centrodestra? Lo diranno gli scrutini, che dovrebbero concludersi in tarda mattinata.