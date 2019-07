Don Ciotti, scintille in consiglio. Sindaco: "Fresco e De Luca, spaccate comunità"

Golfo dei Poeti - Polemiche roventi stasera in consiglio comunale a Lerici sull'onda lunga del partecipato evento di ieri sera in Rotonda Vassallo, con Don Luigi Ciotti protagonista della Festa di Avvenire (QUI. “Un momento importante – ha aperto le danze l'esponente Pd Mariachiara De Luca, capogruppo di 'Golfo dei Poeti' -, grazie a Don Federico e all'organizzazione per averlo promosso. So che alcuni esponenti della giunta avevano impegni istituzionali e non hanno potuto partecipare. Spiace che l'assessore alla pubblica istruzione (Laura Toracca, ndr) invece non fosse presente, ma da un'altra parte, forse Facebook a volte dà un'immagine di qualcos'altro”, e qui il riferimento, non d'immediata decifrazione, rimanda a uno scatto dell'ora di cena sul profilo della Toracca che la ritrae in un clima conviviale in zona Riccò del Golfo (comune con cui Lerici ha elaborato uno stretto rapporto di collaborazione) col sindaco Loris Figoli e altri. “Spero che l'assenza dell'assessore (sempre Toracca, ndr) – ha continuato la De Luca – non sia dovuta al fatto che all'interno della comunità cattolica Don Ciotti sia visto un po' come un sovversivo”. Il sindaco Leonardo Paoletti ha respinto perentoriamente l'affondo della consigliera. “Considerazioni personali che si poteva evitare, fatte a solo scopo propagandistico – ha affermato -. Politichese della peggior specie. Da Don Ciotti c'erano il vice sindaco Saisi e l'assessore Sammartano, rappresentanti di massimo livello. Io, l'assessore Russo e altri consiglieri eravamo alla Serra per l'importante assemblea sul parcheggio richiesta dal Comitato di frazione, mentre l'assessore Nardone era a seguire un altro evento (le lezioni di savonese in salsa comica a San Terenzo, ndr). Non capisco perché debba riferirsi all'assessore Toracca, il suo intervento De Luca non ha alcun senso”. Il primo cittadino ha colto l'occasione per augurare buon lavoro a Don Ciotti: “Siamo orgogliosi che sia venuto a Lerici, io sono stato combattuto fino all'ultimo, alla fine ho deciso di andare alla Serra vista la presenza della controparte economica e il coinvolgimento di tanti cittadini e acquirenti nella vicenda”.



Ha rincarare ci ha pensato l'ex sindaco Emanuele Fresco, ora esponente dell'opposizione: “Nessuno nega che l'amministrazione fosse presente con due esponenti né che ci siano anche altri impegni da onorare – ha affermato -, ma è altrettanto vero che all'interno della comunità parrocchiale di Lerici ci sono differenti visioni strategiche e, tra virgolette, politiche del mondo. Che è una cosa legittima, mentre non è legittimo il tentativo di boicottaggio di una parte verso l'iniziativa con Don Ciotti. Il dato è questo e nulla c'entra l'amministrazione. Per il resto, giusto sottolineare il valore della serata e ringraziare il parroco”. Sferzante la replica del sindaco Paoletti: “Riferirò queste accuse a Don Federico, accuse coperte da qualche peloso ringraziamento. Don Federico è un parroco che lavora per l'unità e la convivenza, per una vita parrocchiale fatta di rispetto e confronto. Dispiace sentire dire in consiglio comunale che dentro la parrocchia ci siano divisioni e che il parroco possa aver avuto delle mancanze. Sono insinuazioni pesantissime”. Negata la parola per 'fatto personale' sia a Fresco, sia alla De Luca, Paoletti ha accoratamente accusato i due volti della minoranza di aver “tirato fuori arbitrariamente un argomento che non era all'ordine del giorno e che ha comportato valutazioni personali sulla condotta dei consiglieri, ledendo loro, il consiglio e anche la parrocchia. Voi spaccate la comunità e non siete in buona fede”. Dal canto suo, una volta presa la parola per il secondo 'giro', Fresco ha negato di avercela avuta con Don Federico: “Ho solo detto che all'interno della parrocchia di sono dei distinguo”. Non convinto il sindaco: “Manderò al parroco i verbali del consiglio”.



N.RE