Di Maio incontra gli attivisti. Stasera Toninelli a Falconara

Il vicepremier non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa a margine dell'incontro in Sala Dante, ma ha raggiunto Falconara per un saluto.

Golfo dei Poeti - Oltre duecento eletti e attivisti del Movimento cinque stelle hanno partecipato stamani a un incontro con il vicepremier Luigi Di Maio in Sala Dante alla Spezia. Si tratta dell'ottavo appuntamento regionale del leader politico del Movimento con i portavoce e gli eletti nei consigli regionali e comunali per discutere aspetti organizzativi.

Alla Spezia erano presenti tra gli altri quattro parlamentari liguri, tutti i portavoce regionali e gran parte degli eletti nei diversi consigli comunali e provinciali della regione.



Nel primo pomeriggio il vicepremier ha lasciato Sala Dante sanza incontrare la stampa e si è diretto a Falconara, dove è in corso la nona edizione della festa provinciale "Golfo sotto le cinque stelle". In serata sono attesi gli interventi del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, pizzicato in spiaggia a Lerici (leggi qui), e il sottosegretario Laura Castelli.