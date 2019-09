De Luca: "Toracca dovrebbe studiare le competenze dei vari organismi scolastici"

Golfo dei Poeti - Intervento di Mariachiara De Luca, capogruppo 'Golfo dei Poeti' nel consiglio comunale di Lerici



In merito a quanto emerso nell’ambito delle comunicazioni del consiglio comunale preciso quanto segue: la questione sul rientro aggiuntivo a scuola, garantito dal comune, è ben diversa rispetto a quanto affermato. È certo che il giovedì, giorno prescelto, debba essere garantito ai ragazzi vista la delibera del 2017 votata all'unanimità da tutto il consiglio comunale - con la quale sindaco e giunta si impegnano a sostenere scuola e famiglie con un secondo rientro -, ma purtroppo è mancata una qualche forma di ascolto da parte dell’assessorato alla Pubblica istruzione verso le famiglie per conoscere le reali esigenze delle stesse. Se si ha realmente la volontà di ottemperare all'impegno preso, sarebbe stata necessaria una maggiore informazione e divulgazione dei servizi proposti - vedi corso di fotografia - ma soprattutto sarebbe stato opportuno non limitarli: questi infatti sono conosciuti solo da alcuni utenti. La scuola, grazie alla disponibilità offerta dalla preside, propone invece per il giovedì un corso di latino al quale molti studenti si sono mostrati interessati. Ma a quanto pare l'amministrazione per loro non garantisce un’assistenza alla mensa. Alcune famiglie che frequentano il corso musicale della secondaria inoltre avrebbero la necessità di far fermare i figli a mensa, ma anche per loro l’assessore, a quanto pare non dà risposta. Altri ancora invece necessiterebbero di usare la mensa e fermarsi per essere assistiti nei compiti durante il pomeriggio, sarebbe un supporto non indifferente per le famiglie. Il consiglio di istituto, a mezzo dei suoi rappresentanti, ha voluto con l'indagine proposta, esclusivamente raccogliere le istanze dell’utenza senza prevaricazione alcuna - come invece affermato dagli uffici della PI con lettera alla scuola. Una semplice indagine come quella proposta infatti è prevista nei ruoli del consiglio di istituto ...ma purtroppo l’assessore non ha ancora ben presenti le cariche dei vari organi della scuola.



Come consigliere denuncio, anche per questa situazione che si è venuta a creare, l'incapacità dell'assessore Toracca di programmazione. Mi spiace constatare ancora una volta che agisce solo quando il bisogno diventa palese a seguito di telefonate insistenti delle famiglie.

E palese è anche la mancata programmazione di tanto altro: il servizio dell'aquilone blu, dopo scuola per i ragazzi delle elementari - per cui è stata necessaria una richiesta inviata alla scuola il 23 settembre per il 24 per utilizzare i locali della stessa.

Infine, e concludo, ieri sera l'assessore Toracca, sulla questione della psicologa ha ribadito che il consiglio d'istituto si sia espresso. Falso dato che non è un suo compito. Invito quindi nuovamente l'assessore a studiare quelli che sono gli organismi di un istituto comprensivo e le loro prerogative. Nel caso specifico è stato il collegio dei docenti ad esprimersi positivamente sul progetto in carico alla dott.ssa Fiorini. Cara Assessore, essendo questo un servizio sensibile, il nome del Professionista che ricopre l'incarico è fondamentale. Non può affermare che sia stato votato favorevolmente dal collegio un progetto scevro del nome della professionista. I docenti hanno espresso il parere su un percorso svolto egregiamente da chi lo ha condotto con professionalità e continuità. Politicamente è fondamentale avere un occhio di riguardo verso i nostri ragazzi e dalle sue dichiarazioni non sembra la pensi così.

Io sarò anche aggressiva, come riferito ieri dal sindaco, ma dopo quattro anni nel ruolo che lei riveste, le dico che sarebbe l'ora di studiare gli organismi scolastici e le relative competenze.