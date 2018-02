Costa a Lerici: "Parco? Ambiente si tutela con presenza umana, non con confini su cartina"

Il candidato capolista di 'Noi con l'Italia' prosegue gli incontri in provincia. C'è anche la candidata Manuela Gagliardi. Tra i temi toccati, turismo, famiglia e autonomia.

Golfo dei Poeti - Tappa lericina giovedì sera per il consigliere regionale Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale 2 (La Spezia-Genova). Presente all'Hotel Shelley e delle Palme anche Manuela Gagliardi, candidata del centrodestra alla Camera all'uninominale spezzino. Introdotto dal sindaco Leonardo Paoletti e dal vice sindaco Lisa Saisi, Costa ha preso parte a un confronto franco e prezioso, nell'arco del quale sono stati toccati vari temi. Tra questi, la famiglia: "La nostra società - ha esordito Costa - si basa sulla famiglia. In consiglio regionale presto discuteremo una proposta di legge, di cui sono primo firmatario, che propone proprio una serie di misure a sostegno della famiglia. E su questo tema Lerici, anche grazie all'introduzione del 'Fattore famiglia' per determinare le tariffe della refezione scolastica, è un riferimento per il territorio".



Costa è tornato anche sul delicato tasto del Parco di Montemarcello, Magra e Vara. "La mia battaglia per l'abolizione del Parco - così il capolista di 'Noi con l'Italia' - non significa che io sia contro l'ambiente. Ma per difendere il territorio non basta tracciare confini su una cartina. Servono risorse e investimenti. E presenza umana, che non significa speculazione edilizia: chi lo dice, strumentalizza. Tutelare l'ambiente significa permettere all'uomo di frequentare e vivere l'ambiente stesso. E non dimentichiamo che uno dei grandi problemi del nostro tempo è l'abbandono dei territori". L'esponente di 'Noi con l'Italia' ha parlato poi di turismo: "Va sostenuto. Ha bisogno di viabilità adeguata, di infrastrutture: non se ne possono occupare da soli gli enti locali, lo Stato deve dare il supporto necessario. Anche per questo servono parlamentari che conoscono il territorio". Una battuta infine sull'autonomia regionale: "Una battaglia da portare avanti: è giusto che restino più risorse in Liguria. Meno risorse per Roma? Sì, ma per Roma anche molti meno problemi".