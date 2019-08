Comunisti in festa a Falconara tra acciughe, musica e politica

Golfo dei Poeti - Riceviamo dal Partito comunista italiano della Spezia e dalla Federazione comunista giovanile della Spezia



Inizia stasera il secondo immancabile appuntamento estivo del 2019 organizzato dal Partito Comunista Italiano nella provincia della Spezia, l’ormai storica e consolidata SAGRA DELL’ACCIUGA, giunta ormai alla 17esima edizione.



La festa, come di consueto, è allestita a Lerici nella splendida cornice del parco di Falconara e si svolgerà ogni sera fino a domenica 18 Agosto, unico giorno in cui sarà aperta anche a pranzo.



Oltre alle varie specialità a base di acciuga a cui la sagra è dedicata, ravioli caserecci, carne e pesce alla griglia e altre pietanze di mare e di terra.



Il 23 e 24 Agosto, nella solita location, spazio ai ragazzi della Federazione Giovanile Comunista Italiana per la prima edizione della FGCI MUSIC FEST, una festa dedicata ai giovani ma assolutamente interessante per tutti che sarà caratterizzata, oltre che da buon cibo, anche da tanta musica dal vivo con esibizioni di band locali.



Vi aspettiamo per due Feste che non saranno solo appuntamenti gastronomici e di divertimento ma anche occasioni di approfondimento, di discussione e di confronto politico.