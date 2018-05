Comunali a Porto Venere, Cozzani propone un incontro pubblico agli avversari

Il candidato al secondo mandato lancia la sfida ai tre concorrenti per la serata di venerdì 25 maggio alle 21 a Le Grazie.

Golfo dei Poeti - Un confronto pubblico, tra i quattro candidati alle amministrative di Porto Venere, moderato da professionisti dell'informazione. È questo quello che propone pubblicamente Matteo Cozzani, con un invito per la serata di venerdì 25 maggio.



“Pensiamo ad una serata in cui parlare in maniera franca, senza filtri, di ciò che vogliamo fare e di ciò che abbiamo fatto, per il bene del nostro territorio - spiega il sindaco uscente, candidato per un secondo mandato -. Non ci siamo mai tirati indietro al confronto e al contatto costante con la comunità. Proprio per questo riteniamo che sia indispensabile che gli abitanti delle nostre frazioni possano ascoltare le posizioni dei vari candidati in un dibattito pubblico, in cui vi sia la possibilità di capire le varie differenze e i diversi punti di vista di ogni lista che si presenta alle prossime amministrative. L'appuntamento per noi è quindi la sera del 25 maggio alle 21 alle Grazie nella sala polivalente della Forza e Coraggio. Noi ci saremo e confido che gli altri tre candidati non manchino questa occasione importante per la nostra comunità”.