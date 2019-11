Cittadinanza onoraria a Liliana Segre, l'opposizione di Lerici presenta una mozione

Golfo dei Poeti - Anche a Lerici sarà discussa una mozione per conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. L'hanno presentata i capigruppo di Golfo dei Poeti, Passione e competenza e Cambiamo in Comune, Maria Chiara De Luca, Emanuele Fresco e Andrea Ornati.

"Da giovedì 7 novembre la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla deportazione ad Auschwitz, è accompagnata nei suoi spostamenti da due carabinieri - scrivono i gruppi di opposizione - e la decisione sulla scorta della prefettura di Milano, città dove Segre è nata e vive, è stata presa a causa delle ripetute e quotidiane minacce di stampo antisemita ricevute sul web (190 episodi in nove mesi, il 70% dei quali viaggia in rete, come sostiene l’Osservatorio sull’antisemitismo attivo presso la Fondazione centro di documentazione ebraica). Visti gli episodi di violenza xenofoba sempre più frequenti e manifesti, che minano la libertà e la pace sociale rappresentando un attacco diretto ai principi e valori del nostro ordinamento; episodi che avvengono sotto il velo della compiacenza e dell'indifferenza di molti, anche di coloro che, per il ruolo e la posizione pubblica che ricoprono, sono chiamati in prima persona a combattere la compiacenza e l'indifferenza rispetto agli atti di violenza e di intolleranza".



De Luca, Fresco e Ornati si dicono "preoccupati e indignati per l’astensione in Senato dei 98 senatori del centrodestra - ossia di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia - nella votazione per istituire la Commissione Segre contro odio, razzismo e antisemitismo, passata con 151 voti a favore; 98 astensioni che pesano come macigni sulla nostra democrazia nata dalla lotta ad un regime nazi/fascista, che tutte le libertà come tutti i principi di uguaglianza, pace, solidarietà, aveva soppresso Preoccupati per il fatto che forze spiccatamente ispirate alle ideologie nazifasciste abbiano una visibilità legittimata, siano libere di esprimersi, di adunarsi, di manifestare, di diffondere il proprio pensiero e le proprie idee che sono l'antitesi del nostro ordinamento, con la sua Costituzione, le sue leggi e i principi fondamentali dei diritti umani. Consapevoli che la mancata presa di posizione rispetto a tutto questo si traduce in una accondiscendenza benevola o implicita verso gli atti di violenza e minaccia che destabilizzano i valori fondanti della Democrazia. Amareggiati perché dover proteggere Liliana Segre con la scorta rappresenta il fallimento delle istituzioni e della nostra comunità incapace di respingere l'odio".



"Premesso che i principi fondamentali di uguaglianza, libertà, rispetto, solidarietà e pace sono inderogabili e sono base fondante della nostra Costituzione non possono essere messi neanche in dubbio, pena il passaggio a un altro ordinamento, non più democratico, pluralistico, antifascista, rispettoso della centralità della persona e dei diritti umani e sociali", la minoranza consiliare di Lerici chiede di esprimere "piena e forte solidarietà alla Senatrice Liliana Segre a cui indirizzare tutta la propria stima e quella dell'intera comunità di Lerici, esprimendo profonda gratitudine a una donna che porta avanti la divulgazione della Memoria affinché le generazioni siano consapevoli del passato e in grado di cogliere nel presente i segnali di pericolo del declino. Per tutto questo, per il suo impegno civile e civico, per quello che è stata la sua vita, per quello che è adesso, per la voce di richiamo delle nostre coscienze, per l'esempio di grande umanità - conclude il documento - il consiglio comunale concede alla senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria di Lerici. Al contempo, si impegna il sindaco e la giunta a continuare e/o riprendere a finanziare la partecipazione di uno studente e di una studentessa al Viaggio della Memoria promosso ogni anno da Aned".