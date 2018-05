Carassale: "Equilibrio più armonico con il turismo"

Il candidato sindaco del centrosinistra incontra i residenti della Palmaria e illustra i punti salienti del programma: "Meno attenzione ai numeri e ai grandi eventi, per un turismo presente per più mesi all'anno".

Golfo dei Poeti - "Siamo disponibili al confronto pubblico, ma con le modalità giuste". Saul Carassale non rifiuta l'invito di Matteo Cozzani, sindaco uscente di Porto Venere, ma chiede più neutralità, memore della rissa di cinque anni fa.

"L'occasione non deve diventare un ring. E oltre ai candidati sindaci dovrebbero esserci gli altri componenti della lista: sono loro il sangue del territorio, il presidio costante nei

borghi".



Il candidato sindaco del centrosinistra incontra la stampa dopo la mattinata in Palmaria nel corso della quale ha incontrato una ventina di residenti (dei trenta censiti) insieme agli altri candidati della lista "Porto Venere bene comune": Francesca Sacconi, Franco Talevi, Carla Danubio, Paolo Daga, Francesca Di Malta, Fabio Carassale, Gian Maria Cristina, Sergio Guidotti, Gian Pietro Faticato, Laura Lombardi, Giovanni Faggioni e Igor Monducci.

"Gli isolani hanno avvertito in questi ultimi anni l'assenza del Parco. Si sono trovati a dover affrontare ogni genere di problemi - ha riferito Casarrale - senza alcun aiuto. Anzi, il Parco è stato percepito come un impedimento. Questo ente deve andare a regime, non restare sul piano teorico. I residenti della Palmaria chiedono di rivedere il protocollo che prevede che il Terrizzo, considerato come centro principale dell'isola, rimanga alla Marina militare. Bisogna poi tener conto del futuro dell'isola del Tino, conservato grazie al presidio militare. Crediamo che non si debba andare verso un accesso libero e che con un Parco efficiente possa esserci una modalità di accesso morbida. Mantenere la bellezza della natura del nostro territorio ci permette di conservarlo per tutti, con altri metodi c'è solo qualcuno che guadagna molto lì per lì."



Con questa frase Carassale ha rimarcato uno dei collanti della lista e uno dei punti centrali del programma: la volontà di cambiare approccio nei confronti del turismo, badando meno ai numeri e tenendo maggiormente conto delle condizioni di vita della popolazione residente.

"Dobbiamo creare un equilibrio più armonico tra il turismo e la socialità dei residenti. E' importante - ha detto il candidato sindaco di "Porto Venere bene comune" - che ci siano servizi tutto l'anno. Non ci deve essere contrasto tra chi vive il territorio e chi lo visita. Anche perché negli ultimi anni si sono modificati i desideri dei viaggiatori, che cercano luoghi più autentici. Non dobbiamo uniformarci agli altri, ma mantenere vivo quello che ci contraddistingue".



Per gli interventi da effettuare nei tre borghi e nei settori della vita comune degli abitanti, Carassale si affida al programma, costruito dal basso nel corso di mesi di incontri tra le forze del centrosinistra.

"Ci siamo incontrati nel fondo di uno di noi, in maniera spontanea, iniziando a lavorare per creare una alternativa all'amministrazione uscente. Non c'è stata nessuna ingerenza delle segreterie di partito, abbiamo seguito un percorso in cui si sono incontrate persone con esperienza nel campo amministrativo e una componente del tutto spontanea che aveva interesse per il bene comune. I punti base del nostro programma sono legati all'apparenza al territorio, tutti i nostri candidati sono residenti e attivi nei loro borghi".



Guardando al capoluogo Carassale ritiene che i numeri delle giornate di maggiore afflusso dovrebbero essere spalmati su periodi più lunghi, per questioni di traffico e di soddisfazione degli stessi turisti: "Se le persone si trovano a fare la circolare tre volte per parcheggiare e andare in un carruggio stipato di gente non credo che i feedback possano essere positivi. Mentre c'è una carenza di ormeggi e le barche da lavoro, quelle dei pescatori che sarebbero protagonisti delle fotografie di ogni turista, sono scomparse. E lo stesso vale per la Palmaria, dove una comunità piccola e che lamenta molti disagi si trova a dover far fronte a prospettive di grande sviluppo. Bisogna pensare prima di tutto alla manutenzione del territorio, abbiamo già visto cosa può provocare l'incuria. La nostra visione di fondo è diversa da quella attuale, con meno attenzione ai numeri e ai grandi eventi e con la volontà di avere un turismo presente per più mesi all'anno".



Marcate le differenze sotto il profilo amministrativo, Carassale sottolinea i distinguo politici rispetto a Cozzani.

"In questi anni ha radicalizzato il dibattito, parlando spesse di "noi" e "voi", mentre il sindaco dovrebbe essere il rappresentante di tutti. Cinque anni fa il centrosinistra si presentò frammentato, oggi arriva alle urne compatto: potremmo essere una laboratorio politico interessante. Ma non si è trattato di una scelta fatta a tavolino, ci siamo trovati a confrontarci e abbiamo lavorato molto bene sul programma, senza considerare i pesi e le rappresentanze nella lista. La voglia di fare e di cambiare che abbiamo riconosciuto era la stessa e per questo siamo andati avanti insieme".

Carassale non avverte il peso dei partiti nella lista, anche sulla sua pelle. "Sono un esponente di Rifondazione comunista, ma negli ultimi anni mi sono distinto per aver lavorato con una associazione che non è certo annoverabile tra quelle di sinistra estrema - ha detto facendo riferimento alle attività messe in campo con l'associazione "Dalla parte dei forti" -. E nel corso della nostra campagna elettorale non credo che vedrete qualche parlamentare o politico illustra venire a Porto Venere".

Il distacco dalla politica attuale, percepita come un intruso dagli elettori, è evidente, ma le esperienze in campo amministrativo di alcuni cinque dei componenti della lista rimangono un elemento positivo: "Amministrare non è un delitto, se lo si fa bene".